Ünlü sanatçı Sibel Can, İstanbul kış sezonu konserlerine Cahide Palazzo sahnesinde devam ederken, misafirlerine yine efsane müzik şölenini sundu.İSTANBUL (İGFA) - Amor Gariboviç’in özenle hazırladığı koleksiyonunun en özel parçalarından biri ile sahne alan ünlü sanatçı Sibel Can, sahnede adeta bir siyah kuğu gibiydi.

Muhteşem elbisesini sade makyajı ve arkada toplanmış örgülü saçları ile tamamlayan Sibel Can, hem kulağa hem de gözlere hitap etti.

Yeni yıla girerken, yılbaşı gecesi de Cahide Palazzo’da sahne alacak olan ünlü sanatçı şimdiden dinleyicilerine sürprizler hazırlıyor.

Bu arada yeni yılın ilk aylarında Drama adlı albümü ile müzikseverlerle buluşacak olan Sibel Can, yine arşivlik bir çalışma ile imzasını atacak olmanın heyecanı içerisinde.