Psikiyatr Alper Hasanoğlu, Milliyet Sanat dergisinin Haziran 2025 sayısında, Sezen Aksu’nun şarkılarının ruhsal iyileşme üzerindeki etkisini kaleme aldı.

Hasanoğlu, Aksu’nun şarkılarının, sözlerini içselleştirerek dinleyenler için bir grup terapisi gibi işlediğini vurguladı.

Hasanoğlu’na göre, Sezen Aksu’nun şarkıları, dinleyicilere yaşadıkları duygularda yalnız olmadıklarını hissettiriyor.

“Grup terapisinin en büyük katkısı, katılımcılara yalnız olmadıklarını fark ettirmesidir. Sezen, bize yalnız olmadığımızı, hatta dünyanın en büyük azınlığı olduğumuzu gösterdi” diyen Hasanoğlu, Aksu’nun şarkılarının hayata dair önemli dersler verdiğini belirtti. Şarkılar, “Gidenlere alışmayı” ve hayatın sunduklarıyla yetinmeyi öğreterek, dinleyicilere “Evet, yetinmeyi biliriz!” dedirtmeyi başarıyor.

Hasanoğlu, hayatın geçiciliğine de dikkat çekerek, “En sonunda bu hayattan çekip gideceğiz, ama yaşadıklarımız kalacak. Bu yüzden nasıl yaşadığımız, bizi biz yapan en önemli şey” ifadeleriyle Aksu’nun şarkılarının yaşamın anlamını hatırlattığını yazdı.

Yazısını, Murathan Mungan’dan alıntıyla noktalayan Hasanoğlu, “Ben bütün aşklarımı se(ze)nde temize çektim” diyerek, Aksu’nun şarkılarının duygusal bir arınma sağladığını vurguladı.