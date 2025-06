Düzenlenen yürüyüşe on binlerce kişi katıldı.

İstanbul’da, Mavi Marmara saldırısının 15’inci yıldönümü nedeniyle, İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde yürüyüş düzenlendi. Yapılan yürüyüşte, İHH’nın Gazze Temsilciliği’nde görev yapan ve apartheid rejimi İsrail’in saldırılarında şehit düşen Cemal el-Mubayyid, Muhammed el-Mubayyid, Mu'taz Receb, Ahmed Bustan ve İshak el-Tayf anıldı. Yürüyüşe birçok sivil toplum kuruluşu destek verirken, işgalci İsrail sloganlarla lanetlendi. Fatih Camii’nden başlayan yürüyüş, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi meydanında son buldu. Yürüyüş sonrasında, Ali Nar İmam Hatip Ortaokulu Hafızlık Kur’an Kursu öğrencisi Hafız Adnan Havut Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Tilavetin ardından İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Av. Bülent Yıldırım bir konuşma yaptı.

Tilavetin ardından konuşma yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Av. Bülent Yıldırım şöyle dedi: “Biliyorsunuz, gemiler satın almıştık. Ve gemilerin yola çıkmasına bütün dünya devletleri iş birliğiyle karşı çıktı. ‘Bu gemiler Akdeniz’e açılırsa bir fayda olmaz.’ dediler. Bir fayda olmayacaksa, bırakın açılsın. Amerika ve İsrail ‘Açılmasın.’ diyor, bütün dünya devletleri de iş birliği içerisinde hareket ediyor. Buna rağmen vicdan gemisi, Özgürlük Filosu’nun bir parçası olarak yola çıktı. Malta’da mürettebat ve içindeki ekipler değişecek, tamamen Avrupalı insanlar o gemiye binecekti. Bunun üzerine, Malta’nın yakınlarında vicdan gemisini iki drone ile vurdular. Bu gemiyi Libya’ya çektik; ancak Libya kabul etmedi. Buradan Libyalı kardeşlerime söylüyorum: Yöneticileriniz bu gemiyi kabul etmedi.”

Konuşmasına devam eden Yıldırım, “Ulaştırma Bakanlığı’ndan limana girme izni istiyoruz. Hepinize söylüyorum, bu gemi limana girmezse hep birlikte protesto etmeye hazır olun. Buradan Bakanlığımıza sesleniyorum: Bugünden tezi yok, bu gemiye kim engel oluyorsa hakkında soruşturma başlatılmalıdır.” şeklinde konuştu.

Mavi Marmara, Gazze’ye umut oldu

Konuşmasının devamında Yıldırım, “Bugünden itibaren Özgürlük Filosu’nun Sicilya’dan bir gemisi hareket etti. Ve yetmedi, kara konvoyları harekete geçti. Şu anda Afrika bölgesinden, Tunus, Cezayir ve benzeri ülkelerden bin araç yola çıktı. İnşallah Mısır’a gidecekler. Yine, Mavi Marmara Derneğimiz bu kapsamda çarşamba günü bir açıklama yapacak ve Türkiye’den uçakla Mısır’a nasıl gidileceğini duyuracak. Mavi Marmara gemisi yola çıktı ve vuruldu; ama son saldırılara kadar Refah Kapısı her daim açıktı. Mavi Marmara’da on şehit, Gazze’deki on binlerce kişiye gıda oldu, yiyecek oldu, deva oldu.” dedi.

Türkiye’nin savunma sanayisindeki bağımsızlığının temeline de değinen Yıldırım “Türkiye Cumhuriyeti’nin silah sanayisinde bağımsızlığı için bir adım atıldı. İsrail’e mahkûmduk; ‘Size silah vermeyeceğiz.’ dedi. Biz de ‘Kendi silahımızı yaparız.’ dedik. Bugün savunma sanayisinin temelindeki en önemli dönüm noktası, Mavi Marmara’dır” ifadelerini kullandı.

“Yardım götürüyoruz, şehit oluyoruz”

Vicdan Gemisi’ne yapılan saldırıya değinen Yıldırım, “Değerli kardeşlerim, Mavi Marmara’nın yıldönümünde, Gazze’de yardım çalışması yapan kardeşlerimize İsrail tarafından bilinçli bir şekilde saldırı gerçekleştirildi. Önce mutfağımız vuruldu; bir şehit verdik, iki personelimiz ağır yaralandı. Sonrasında, arabayla yardım çalışmasına giden arkadaşlarımıza Amerika’nın verdiği drone ile saldırı düzenlediler. Bu saldırıda dört kardeşimiz şehit oldu.” ifadelerini kullandı.

Gazze’deki halkın yaşadığı ölümlere ve dünyanın sessizliğine değinen Yıldırım, “Şimdi size manzarayı şöyle açıklayayım: Yardım dağıtıyoruz, şehit ediliyoruz. Gemilerle yola çıkıyoruz, vuruluyoruz. Peki, bir sivil toplum kuruluşu daha başka ne yapabilir? Ancak şu çağrıyı yapabilir: Ey uluslararası devletler, ey İslam ülkeleri! Askerî gücünüzü birleştirin. Gazze’deki insanlar ülkelere sadece ‘Gelin, kapıları açın ve bize yardım getirin.’ diyor. Ben buradan diyorum ki: Çocuklar yalnız kalmış, kadınlar yalnız kalmış, insanlar ölüyor... Lanetleyelim! Ey İslam dünyasının liderleri! Toplanın ve Refah Kapısı’nı açmak için gerekirse askerî operasyon yapın.” şeklinde konuştu.

“Gazze’yi kurban etmeyin”

İslam dünyasına seslenen Yıldırım, “Gazze’nin etrafındaki milletlere sesleniyorum: Devletleriniz ya kapıyı açsın ya da kapıyı açacak olan liderleri seçin. Harekete geçin, sınırlara gidin. Ey Mısır halkı! Bu insanlar dünyanın her tarafından Refah Kapısı’nı açmak için oraya geliyorsa, kapılara yürüme görevi de sizindir. Siz yürüyün, biz de yürüyelim; bakın nasıl açılacak Refah Kapısı. Amerika’nın şu oyunundan kurtulun. Trump geldi, herkesin parasını pulunu aldı ve sonra dedi ki: ‘Biz sizinle dostuz. Ama Gazze’yi bize kurban verin.’ Ey Müslümanlar! Kurban Bayramı’nda Gazze’yi kurban vermeyin!” dedi.

Mavi Marmara’da neler olmuştu?

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın da aralarında bulunduğu 6 uluslararası sivil toplum örgütü, 2010 yılında Gazze’ye 6 bin ton insani yardım malzemesi ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıktı. Filoda, yardım malzemelerinin yanı sıra 36 ülkeden 750 aktivist bulunuyordu. İşgalci İsrail, 31 Mayıs 2010’da uluslararası sularda filoya saldırı düzenleyerek 10 insani yardım gönüllüsünü şehit etti, 56 kişiyi ise ağır yaraladı. Şehit olanların isimleri ise şu şekildedir: Uğur Süleyman Söylemez, Cevdet Kılıçlar, Necdet Yıldırım, İbrahim Bilgen, Furkan Doğan, Fahri Yaldız, Çetin Topçuoğlu, Cengiz Songür, Cengiz Akyüz ve Ali Haydar Bengi.

Kaynak : PHA