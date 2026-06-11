Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Sürücünün durumu fark ederek araçtan inmesinin ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Gelen son bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Gürdoğan Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil alev almaya başladı. Sürücü, otomobilden inip durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erleri tarafından söndürülürken otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Yangında yaralanan olmazken otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.

Adıyamanlılar Net