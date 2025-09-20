Şeriban ÖZÇAKMAK — SES Adıyaman Şubesi Eş Başkanı İbrahim Halil Aydın, deprem bölgesi Adıyaman’da altyapı çalışmalarının devam etmesiyle yaşanan en büyük sorunlardan birinin ‘toz’ olduğunu vurgulayarak, “Depremin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen Adıyaman hala enkaz, moloz, yarım kalan altyapı ve plansız yapılaşmanın yarattığı sorunlarla boğuşuyor. Bugün kentimizin en temel gündemi, toz. Son iki gündür etkili olan rüzgâr, bu sorunun boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kent nefes alamaz hâle geldi, yaşam kalitemiz düşüşte. Çocuklarımız, yaşlılarımız ve kronik hastalarımız doğrudan tehdit altında” ifadelerini kullandı.

Başkan Aydın açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

“Son İki Gündür Etkili Olan Rüzgar, Kenti Yaşanmaz Hale Getirdi”

“Depremin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen Adıyaman hala enkaz, moloz, yarım kalan altyapı ve plansız yapılaşmanın yarattığı sorunlarla boğuşuyor. Bugün kentimizin en temel gündemi TOZ. Enkaz kaldırma süreçlerinden, kontrolsüz hafriyat taşımalarından, yeni inşaatlardan ve tamamlanmamış altyapı çalışmalarından yayılan toz; kentin üzerine kara bir bulut gibi çökmüş durumda. Son iki gündür etkili olan rüzgar, bu sorunun boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kent nefes alamaz hale geldi, yaşam kalitemiz düşüşte.

“Çocuklarını Tozlu Bir Ortamda Büyütmek İstemeyen Aileler, Memleketini Terk Etti”

Tozun sağlık üzerindeki etkileri ciddi ve kalıcıdır. Akciğer ve solunum yolu hastalıkları, alerjiler, göz tahrişi ve kronik rahatsızlıklar artıyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar doğrudan risk altında. Bu sorun sadece kentte yaşayanları değil, kenti terk edenleri de derinden etkiliyor. Birçok Adıyamanlı, çocuklarını tozlu bir ortamda büyütmek istemediği için memleketini terk etti. Gidenlerle konuştuğumuzda, bulundukları yerde memnun olmadıklarını, hep memleket hasreti çektiklerini söylüyorlar. Ancak kentteki toz sorunu çözülmediği sürece geri dönmek istemiyorlar.

Başkan Aydın’dan Adıyaman Belediyesi’ne Çağrı

Önümüzde uzun ve zorlu bir kış var. Her rüzgârda Adıyaman halkı toza, her yağmur ve kar yağışında çamura mahkûm olacak. Bu sorun artık ertelenemez; bir an önce çözülmelidir.

Belediyeye soruyoruz:

Alt yapı çalışması biten mahallerde, sokaklarda neden hala asfalt yapılmıyor?

Kaldırımlar neden yarım bırakılıyor?

Boş alanlarda biriken moloz ve inşaat atıkları neden kaldırılmıyor?

Çimento, kireç ve alçı torbaları sokaklarda uçuşurken neredesiniz?

Belediye ve ilgili kurumları göreve çağırıyoruz:

Bürokratik ve siyasi çekişmelere girmeden Adıyaman toparlanmalı

Kurumların kendi arasındaki ve belediye ile arasındaki koordinasyonsuzluk çözülmeli

Alt yapı çalışması biten mahallelerde asfaltlama derhal yapılmalıdır.

Kaldırımlar hızlıca tamamlanmalıdır.

Boş alanlarda biriken moloz ve inşaat atıkları kaldırılmalı, bu alanlara tozun önlenmesi için mucur dökülmelidir.

İnşaat alanları denetlenmeli, sulama ve toz bastırma çalışmaları zorunlu hale getirilmelidir.

“Çocuklarımız, Yaşlılarımız ve Kronik Hastalarımız Doğrudan Tehdit Altındadır”

Bugün alınmayan her önlem, yarın halk sağlığında ciddi sonuçlara yol açacaktır. Toz sadece çevre sorunu değil, bir halk sağlığı sorunudur. Çocuklarımız, yaşlılarımız ve kronik hastalarımız doğrudan tehdit altındadır. Toplumun sağlık hakkını savunan demokratik kitle örgütü olarak uyarıyoruz: Adıyaman halkı nefes almak istiyor!

Nefes almak en temel insan hakkıdır. Bu hakkın korunması için kamu kurumlarını, belediyeyi ve tüm yetkilileri acilen göreve çağırıyoruz. Çarşısı, parkları, sosyal ve iş alanları olmayan bir memlekette kalanlar, bari toza mahkûm edilmesin. İlk söylediğimiz gibi; Adıyaman halkı toza ve çamura mahkum edilemez!”

Kaynak : PHA