Şeriban ÖZÇAKMAK Adıyaman’da akaryakıt fiyatlarıyla ilgili gelişmeleri araç sahipleri tarafından merakla takip edilirken, 21 Eylül Cumartesi gününden itibaren litre başına 1 TL zam yapılması bekleniyor. Adıyaman’da 20 Eylül 2025 Cumartesi benzinin litresi 55,07 TL’yi gördü.
Adıyaman’da güncel akaryakıt fiyatları:
Benzin: 55,07 TL
Motorin: 56,60 TL
LPG: 27,01 TL
Büyükşehirlerde ise akaryakıt fiyatları şu şekilde listelendi:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 52,84 TL
Motorin: 54,25 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 52,69 TL
Motorin: 54,13 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara
Benzin: 53,63 TL
Motorin: 55,19 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir
Benzin: 53,95 TL
Motorin: 55,53 TL
LPG: 26,33 TL
