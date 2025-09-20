Şeriban ÖZÇAKMAK Adıyaman’da akaryakıt fiyatlarıyla ilgili gelişmeleri araç sahipleri tarafından merakla takip edilirken, 21 Eylül Cumartesi gününden itibaren litre başına 1 TL zam yapılması bekleniyor. Adıyaman’da 20 Eylül 2025 Cumartesi benzinin litresi 55,07 TL’yi gördü.

Adıyaman’da güncel akaryakıt fiyatları:

Benzin: 55,07 TL

Motorin: 56,60 TL

LPG: 27,01 TL

Büyükşehirlerde ise akaryakıt fiyatları şu şekilde listelendi:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 52,84 TL

Motorin: 54,25 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 55,19 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 55,53 TL

LPG: 26,33 TL

 

 

Kaynak : PHA

Kaynak: RSS