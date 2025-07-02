Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda gerçekleştirilen yeni düzenleme ile şehit yakınlarının ve gazilerin konutlarında kullandıkları doğalgaz, bugünden itibaren yüzde 50 indirimli olarak faturalandırılacak.



BOTAŞ’tan özel tarife: Metreküp başına 3,88 TL



BOTAŞ tarafından yürürlüğe konulan yeni tarife kapsamında, Türkiye genelinde konut tüketicileri için doğalgazın metreküp fiyatı 7,771789 TL/Sm³ olarak uygulanırken, şehit yakınları ve gaziler için bu fiyat 3,885895 TL/Sm³ olarak belirlendi.



'Hayatın her alanında yanınızdayız'



Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz hanelerinde kullandıkları doğalgazı bugünden itibaren indirimli olarak kullanacaklardır. BOTAŞ tarafından yapılan yeni düzenleme ile şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin evsel tüketimleri yüzde 50 indirimli olarak tarifelendirilecektir. Aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerinin ve kahraman gazilerimizin evsel tüketimleri için metreküp fiyatı 3,885895 TL/Sm³ olarak belirlenmiştir. Hayatın her alanında aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”



Yapılan düzenleme, kamuoyunda takdirle karşılandı. Uygulamanın, ilgili kişilerin başvurusu olmaksızın doğrudan veri eşleştirmesi yöntemiyle gerçekleştirileceği ve sistem üzerinden otomatik olarak tanımlanacağı öğrenildi.

Kaynak : PHA