‘Bu küstahlığı niçin savunuyorsun?’

LeMan dergisindeki Hz. Muhammed’e yönelik karikatürle ilgili tartışmalar çerçevesinde Özgür Özel’i hedef alan Erdoğan, “Milyonların gördüğü hakareti, rezilliği, provokasyonu sen göremiyorsan sorunu başkasında değil, kendinde ara. Özgür, git bir göz doktoruna görün” diyerek şu ifadeleri kullandı:



“Hadi yolsuzlukları, hırsızlıkları, sahtekârlıkları, belediyeleri saran rant ve rüşvet düzenini diyet borcundan dolayı savunuyorsun. Peki, bu küstahlığı niçin savunuyorsun? O saçma sapan cümleleri kurarken hiç mi yüzün kızarmadı? Allah aşkına sen ne zaman bu ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanı gibi davranmayı öğreneceksin?”



‘CHP yönetilmiyor, savruluyor’

CHP’nin mevcut yönetimini “dümeni kilitlenmiş gemi”ye benzeten Erdoğan, Özgür Özel’in “marjinalleşme” sürecine öncülük ettiğini savunarak şöyle devam etti:



“CHP şu an yönetilmiyor. Tek başına karar alma ehliyeti olmayan bir şahsın ve şürekâsının elinde giderek marjinalleşmekte, Türk siyasetini enfekte eden söylemlerin merkez üssüne dönüşmektedir. CHP sadece belediye soyguncularının değil, yüzü maskeli provokatörlerin, ağzı bozuk sokak eşkıyalarının da oyuncağı haline gelmiştir.”



‘AK Parti olarak samimi dileğimiz…’

Erdoğan, Türkiye’nin ana muhalefet partisinin işlevini yitirmesinin demokrasideki denge açısından sorun teşkil ettiğini belirterek, “AK Parti olarak samimi dileğimiz, ülkemizin ana muhalefet partisinin kendisini süratle toparlaması, rotasını bulması ve Ankara merkezli siyaset yapmasıdır” dedi.



‘LGBT, sanal bahis, cinsiyetsizlik... Mücadelemiz sürecek’

Konuşmasında kültürel değerler ve aile yapısına da vurgu yapan Erdoğan, “Hafta sonu yaşanan çirkin görüntülere hepiniz şahit oldunuz” diyerek LGBT yürüyüşlerine ve sapkınlık olarak nitelediği akımlara karşı mücadelenin süreceğini söyledi. “Aileyi ortadan kaldırarak, ahlakı yok ederek, masum çocuklara bile zehrinizi zerk ederek siz neyi amaçlıyorsunuz?” diye soran Erdoğan, bu yapılara karşı müsaade edilmeyeceğini belirtti.



Tarihî telgrafla mesaj verdi: ‘Elhamdülillah, biz Müslümanız’



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının bir bölümünde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı öncesi 21 Nisan 1920 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Heyet-i Temsiliye adına gönderdiği telgrafı hatırlatarak, “Bu ülkeyi kuran esas irade budur... Elhamdülillah, biz Müslümanız, Muhammed ümmetindeniz. Bin yıldır i’lây-ı kelimetullah’ın sancaktarlığını yapan Türk milletindeniz” dedi.



Erdoğan, “CHP Genel Başkanı Özel’e, sözde karikatür üzerinden Peygamber Efendimize saygısızlık eden müptezellerin avukatlığını üstlenmeden önce bu telgrafı tekrar tekrar okumasını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.



Kadınlara yönelik mesajlar: ‘Asla dolgu malzemesi olarak görmedik’



Konuşmasının başında kadınlara yönelik hizmetleri de aktaran Erdoğan, AK Parti’nin kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiğini, üniversitelerdeki kız öğrenci oranını yüzde 13’ten 53’e, kadın milletvekili oranını yüzde 4,4’ten 27’ye çıkardıklarını belirtti. “Bu ülkenin kadınlarını birilerinin aksine asla dolgu malzemesi olarak görmedik” diyen Erdoğan, kadınların hayatın her alanında daha aktif roller üstlenmesini sağladıklarını ifade etti.



‘Bizi dize getiremediler, başaramayacaklar’



FETÖ’den 15 Temmuz’a, darbe girişimlerinden sokak olaylarına kadar birçok tehditle mücadele ettiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her seferinde ya milletin çelikten iradesine ya da bu kadronun cesur, asil duruşuna tosladılar. Bugün de kardeşlikten taviz vermeyeceğiz. Başaramayacaklar” dedi.

Kaynak : PHA