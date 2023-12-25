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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır bölgesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı kapsamında PKK'lı teröristler tarafından üs bölgesine düzenlenen saldırıda 6 asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı. Yaralı askerler hastanede tedaviye alınırken, şehitlerden Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenazesi askeri uçakla memleketi Malatya'ya getirildi.

4 kardeşin en küçüğü olan Taşkın'ın annesi ve babasının 4 gün önce umreye gittiği öğrenildi. Şehit Taşkın'ın geçen yıl göreve başladığı ve bir kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olduğu öğrenildi.

Hakkari'den askeri uçakla Malatya'daki 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığına getirilen Taşkın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda cenaze aracına konuldu.

Şehit Taşkın'ın cenazesini, babası Engin ile annesi Ümmühan, kardeşleri ve yakınları, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'na götürülen Taşkın'ın cenazesi yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından torağa verilecek.



Kaynak : PHA