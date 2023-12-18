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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı’nınyanıtlanmasıiçin soru önergesi veren CHP’li Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, hastalığın ithal hayvanlardan kaynaklandığı iddialarının doğru olup olmadığını sordu. "Şap nedeniyle hayvan alım satımının durdurulması, süt ve et üreticileri ile besicilerin ekonomik kayıplar yaşamasına neden olmaktadır" diyen Bakan Yumaklı, "Zor durumda bulunan üreticilere destek olacak mısınız” diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili UlaşKarasu, şap hastalığı sebebiyle ikinci bir emre kadar kapatılarak karantinaya alınan Türkiye’nin en büyük büyük canlı hayvan pazarlarından biri olan Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı ile ilçe genelinde yayılan şap hastalığına ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı.Hastalığın ithal hayvanlardan kaynaklandığı iddialarının doğru olup olmadığını soran Karasu, “Şap nedeniyle hayvan alım satımının durdurulması, süt ve et üreticileri ile besicilerin ekonomik kayıplar yaşamasına neden olmaktadır. Zor durumda bulunan üreticilere destek olunacak mıdır” diye sordu.

Türkiye’nin en büyük büyük canlı hayvan pazarlarından biri olan Şarkışla’daki Canlı Hayvan Pazarı şap hastalığının hızla yayılması nedeniyle geçen Cuma günü ikinci bir emre kadar kapatıldı ve karantinaya alındı. İl Merkez Komisyonu tarafından alınan acil karar doğrultusunda ilçe sınırları içerisinde merkez ve köylerde tespit edilen şap hastalığının artış göstermesi üzerine alındığı belirtilen karar ile ilgili iddialar TBMM gündemine taşındı.

İTHAL HAYVANLARDAN MI GELDİ?

Şap hastalığının, bölgede geçimini hayvancılıktan sağlayan besi üreticilerini tedirgin ve mağdur ettiğini vurgulayan Karasu, “Geçtiğimiz kurban bayramı öncesinde görülen hastalık, yeterli tedbirler alınmadığı için yine görülmüştür. Avrupa’da neredeyse yok sayılacak kadar az görülen bu hastalığın Türkiye’de sık görülmesi zaten zor durumda olan besi üreticilerini güç bir durumda bırakmaktadır. Hastalığın, yeterli aşı yapılmadığı ve ithal hayvanlardan kaynaklandığı iddialarının da araştırılması gerekiyor. Hayvan ev et ithalatı da besicilerimizin kabusu olmuştur ve bu yolla gelen bütün hayvanlar hassasiyetle incelenmelidir. Ayrıca,özellikle ithal hayvanların kesin dönemlerinin yaklaşmasıyla birlikte bu hastalığın ortaya çıkması arasında bir bağlantı var mıdır? Şap nedeniyle pazarın kapatılmasıve hayvan alım satımının durdurulması, süt ve et üreticileriyle geçimini hayvancılıktan sağlayan vatandaşlarımızın ekonomik kayıplar yaşamasına neden olmaktadır. Zor durumda bulunan üreticilere mutlaka destek olunmalıdır” diye konuştu.