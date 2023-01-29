Alınan bilgiye göre kaza, Çelikhan- Malatya karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.

Çelikhan yönünde ilerleyen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Devrilen otomobili gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından yaralı sürücü araçtan çıkartılarak hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık görevlileri tarafından sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

