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Bu arada motosikletin yandığı anlar çevredeki vatandaşlarca kameraya alındı.

Olayın ardından gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan motosilete müdahele ederek alevleri söndürdü.

Bunun üzerine cezaya sinirlenen sürücü, motosikletinin yakıt kapağını açarak ateşe verdi.

Polislerce yapılan kontrolde evrakları eksik olan sürücüye ceza yazıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Emniyet Caddesinde uygulama yapan trafik polisleri, bir motosikletliyi durdurdu.

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