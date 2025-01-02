Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Emniyet Caddesinde uygulama yapan trafik polisleri, bir motosikletliyi durdurdu.
Polislerce yapılan kontrolde evrakları eksik olan sürücüye ceza yazıldı.
Bunun üzerine cezaya sinirlenen sürücü, motosikletinin yakıt kapağını açarak ateşe verdi.
Benzinin tutuşmasıyla kısa sürede motosiklete yayılan alevlere çevreden yangın tüpü bulan polisler müdahale etmeye çalıştı.
Daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan motosilete müdahele ederek alevleri söndürdü.
Yanan motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Olayın ardından gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Bu arada motosikletin yandığı anlar çevredeki vatandaşlarca kameraya alındı.
Kaynak : PHA