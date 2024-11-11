Alınan bilgiye göre, R.A idaresindeki 33 R 5717 plakalı tır, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Birecik kesimi gerçekleştirilen yol yapım çalışması bölgesinde karşı şeride geçerek İ.Ö yönetimindeki 63 HK 063 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle tır yola devrildi.
Kazada sürücüler ile İ.Ö, M.Ö ve Ö.F.Ö yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan İ.Ö, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss