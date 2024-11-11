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Yaralılardan İ.Ö, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada sürücüler ile İ.Ö, M.Ö ve Ö.F.Ö yaralandı.

Alınan bilgiye göre, R.A idaresindeki 33 R 5717 plakalı tır, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Birecik kesimi gerçekleştirilen yol yapım çalışması bölgesinde karşı şeride geçerek İ.Ö yönetimindeki 63 HK 063 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle tır yola devrildi.

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