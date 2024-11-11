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Çocuğun cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Çalışmalar sonucunda küçük çocuğun cansız bedeni dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye giden Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Dalgıç Polis Amirliği ekipleri su altında, itfaiye ve AFAD ekipleri ise kanal çevresinde arama çalışması başlattı.

Akıntıya kapılarak sürüklenen çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, arkadaşları ile DSİ’ye ait sulama kanalı kenarında oynayan Muhammed Hummeydi (8) dengesini kaybederek kanala düştü.

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