Alınan bilgiye göre, Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, arkadaşları ile DSİ’ye ait sulama kanalı kenarında oynayan Muhammed Hummeydi (8) dengesini kaybederek kanala düştü.
Akıntıya kapılarak sürüklenen çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye giden Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Dalgıç Polis Amirliği ekipleri su altında, itfaiye ve AFAD ekipleri ise kanal çevresinde arama çalışması başlattı.
Çalışmalar sonucunda küçük çocuğun cansız bedeni dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı.
Çocuğun cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss