İçişleri Bakanlığınca Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan’ın dün görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmasının ardından olaylar çıktı.

Karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen bir grup, polise taşlı saldırıda bulundu.

Bariyerleri aşmak isteyenlere polis, TOMA ve biber gazı ile müdahale etti.

Taşlı saldırılarda 2 polis yaralanırken olayı takip eden gazeteciler de büyük tehlike atlattı.

Olay sonrası Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden Açıklama

Şanlıurfa Valiliği'nden yaptığı yazılı açıklamada, Halfeti Belediye Başkanının görevden uzaklaştırılmasının ardından bazı şahısların toplantı ve gösteri yürüyüşüne aykırı davranarak polisleri yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alındıklarını belirtildi.

Yaşanan olaya ilişkin adli işlem başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığı tarafından Halfeti İlçesi Belediye Başkanı’nın görevden uzaklaştırılması kararına karşı 04.11.2024 tarihinde ilçe merkezinde toplanan bir grup içerisinde yer alan (8) kişi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Aykırı Davranma, Kolluk Görevlilerini Kasten Yaralama, Kolluk Görevlilerine Mukavemet ve Mala Zarar Verme fiilleri sebebiyle 05.11.2024 tarihinde gözaltına alınarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından haklarında adli işlem başlatılmıştır."

Kaynak : PHA