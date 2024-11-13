Alınan bilgiye göre, Harran ilçesine bağlı kırsal Damlasu Mahallesinde elektrik arızasını gidermek isteyen elektrikçi Casım Aksoy (40), akıma kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Aksoy, ağır yaralı olarak 112 Acil Sağlık ekiplerince Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aksoy, burada doktorların madahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aksoy'un cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenilen Aksoy'un ölümü yakınlarını yasa boğdu.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss