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Evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenilen Aksoy'un ölümü yakınlarını yasa boğdu.

Aksoy, burada doktorların madahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aksoy'un cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Aksoy, ağır yaralı olarak 112 Acil Sağlık ekiplerince Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Harran ilçesine bağlı kırsal Damlasu Mahallesinde elektrik arızasını gidermek isteyen elektrikçi Casım Aksoy (40), akıma kapıldı.

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