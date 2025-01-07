Alınan bilgiye göre, Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Gümüşsuyu mevkisinde Şeyhmus Kalkan’ın idaresindeki 63 PY 998 plakalı otomobil, Mehmet M. yönetimindeki 63 AHU 135 plakalı beton mikseri kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurda yığınına döndü.
Otomobil sürücüsü Kalkan, otomobilde sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti.
Sürücünün cenazesi, otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılarak Ceylanpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazada yaralanan mikser sürücüsü de aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss