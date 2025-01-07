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Kazada yaralanan mikser sürücüsü de aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekneleri batan balıkçılar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Tekneleri batan balıkçılar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Gümüşsuyu mevkisinde Şeyhmus Kalkan’ın idaresindeki 63 PY 998 plakalı otomobil, Mehmet M. yönetimindeki 63 AHU 135 plakalı beton mikseri kafa kafaya çarpıştı.

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