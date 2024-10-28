Alınan bilgiye göre, Eyyübiye ilçesi Şıhmaksut Mahallesinin dağlık bölgesinde bir kişinin hareketsiz olarak yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, M.Ç isimli şahsın silahla vurulmuş ağır yaralı halde olduğunu belirledi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından şahıs, sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şahıs, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından harekete geçin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, cinayet zanlılarının kimliğini belirledi.

Ekipler, Yeşil Direk ve Eyyübiye Mahallesindeki bazı adreslere düzenledikleri operasyonla cinayet şüphelisi olarak M.D.(34), İ.H.D.(39), A.D.(40), M.D.(51), A.B.D.(17), M.İ.(40), M.T.(41), İ.H.D.(37) , M.D.(35), İ.H.B.(28), E.A.A.O.(18) ve Y.M’yi (15) yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada, cinayette kullanıldığı belirlenen 5 tabanca ve 2 tüfek de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 4’ü tutuklandı.

Diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : PHA