Başkan Ertürk mesajında: "Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Aziz Milletimizin; vatanı, bayrağı ve değerleri için bin bir fedakârlık ve kahramanlıkla verdiği mücadele sonucunda kurulan Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlamanın heyecanını ve haklı gururunu yaşıyoruz.



Asil Milletimizin bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin sonsuza dek payidar olması bizlerin azmine, gençliğimizin donanım ve birikimine bağlıdır. Bizler de, gençliğimizin aklın ve bilimin üstünlüğünü benimseyerek, milli ve manevi değerlerini her şeyin üstünde tutan, yarının dünyasına şekil verecek bireyler olarak yetişmeleri azmi içerisindeyiz.



Bu vesileyle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi, yurt içinde ve sınırlarımız dışındaki istiklal ve istikbal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun." dedi.