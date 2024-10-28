Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, mesajında Cumhuriyet'in Türkiye’nin aydınlık yarınlarına olan inancını ve gençlerin bu emaneti geleceğe taşıyacaklarına dair güvenini vurguladı.

“Cumhuriyet, Milletimizin Yeniden Dirilişidir”

Mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da başlattığı kurtuluş mücadelesinin milletin azmiyle büyük zaferlere ulaştığını belirten Tosun, “Cumhuriyet ile taçlanan bu büyük mücadele, milletimizin zafere olan inancını, cesaretini ve bu topraklardaki sözlerinin bitmediğini göstermiştir,” ifadelerini kullandı. Atatürk’ün "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz!" sözlerini hatırlatan Tosun, gençlerin Cumhuriyet’in gelecekteki en büyük teminatı olduğunu belirtti.

“Öğrencilerimizi Geleceğe Hazırlamak İçin Kararlıyız”

Eğitim camiasına da seslenen Tosun, öğretmenlerin gençleri milli ve evrensel değerlere sahip bireyler olarak yetiştirme konusundaki çabalarını takdir etti. "Cumhuriyet’in 101. yılını kutlarken öğrencilerimizi geleceğe en donanımlı şekilde hazırlamanın kararlılığı içindeyiz," diyen Tosun, ülkenin Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda aydınlık bir geleceğe doğru ilerlediğini vurguladı.

"Cumhuriyetimizin 101. Yılı Kutlu Olsun"

Tosun, mesajını şu sözlerle tamamladı: “Milletimizin ve eğitim camiamızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor; Cumhuriyeti bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi sonsuz minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun.”

Kaynak : PHA