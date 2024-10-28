Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan genelge doğrultusunda, 28 Ekim Pazartesi günü tüm okullarda ilk ders saati, “Dersimiz Cumhuriyete Doğru” adlı filmin izlenmesiyle gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin kuruluş mücadelesini ve milli birlik duygusunu işleyen film, Cumhuriyetin 101. yılına girerken Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlaması hedefiyle hazırlandı.

"İl Milli Eğitim Müdürü Öğrencilerle Birlikte İlk Dersi İzledi"

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Cumhuriyet Haftası’na özel hazırlanan ilk ders etkinliğinde, Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek EBA platformunda yayımlanan filmi birlikte izledi. Tosun, Cumhuriyet Bayramı'nı hep birlikte kutlayacağımız bu anlamlı haftada öğrencilerin yanında olmanın önemini vurguladı.

"Cumhuriyet Haftası Boyunca Etkinlikler Sürecek"

Hafta boyunca, Adıyaman genelindeki tüm okullarda öğrencilerin milli bilincini güçlendirmeyi ve tarih bilgilerini pekiştirmeyi hedefleyen çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Şehit ve gazilerimiz saygıyla anılacak, milli birlik ve beraberlik duygusu pekiştirilecek. Etkinlikler kapsamında, öğrencilere milli değerlerimizi aşılamak, bağımsızlığın önemini öğretmek, tarih bilinci oluşturmak ve Türkiye’nin geleceğine bilinçli bireyler yetiştirmek amaçlanıyor.

Kaynak : PHA