Altınşehir Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, 6 Şubat depreminin yaralarını hızla sardıklarını belirten Tutdere, çalışmaların maliyetinin 520 milyon TL olduğunu kaydetti.

"Depremin Yaralarını Hızla Sarmaya Devam Ediyoruz"

Belediye Su ve Kanalizasyon ekip amirlerinin de katıldığı toplantıda, Alitaşı, Barbaros, Yeni Sanayi, Karapınar ve Yeni Mahalle muhtarlarına devam eden projeler hakkında bilgi verildi. Başkan Tutdere, 750 kilometrelik içme suyu hattı çalışmaları ile bu mahallelerde ihalesi tamamlanan 60 kilometrelik yağmur suyu ve kanalizasyon hatları projelerinin detaylarını paylaştı. Tutdere, "Adıyaman Belediyesi olarak 6 Şubat’ın yaralarını hızla sarmaya devam ediyoruz. Şehrin genelinde içme suyu ve altyapı çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 60 kilometrelik yağmur suyu ve kanalizasyon hattı projelerini ihale ettik ve çalışmalar başladı. Projelerin maliyeti yaklaşık 520 milyon TL’dir,” ifadelerini kullandı.

"Hemşehrilerimizin Mağduriyetini Gidereceğiz"

Projelerin kentin altyapısını geleceğe taşıyacağını vurgulayan Tutdere, “Bu çalışmaları tamamlayarak tüm cadde ve sokaklarımızı asfaltlayacağız. Hemşehrilerimizin mağduriyetini gidermek için bu süreçleri birlikte aşacağız. Adıyaman Belediyesi olarak her zaman halkın yanındayız ve tüm vatandaşlarımızın rahat olmasını istiyoruz,” dedi. Tutdere, sürece duyarlılık gösteren Adıyaman halkına teşekkür ederek saygı ve sevgilerini iletti.

Kaynak : PHA