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Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, bu dayanışmayı simgelemek ve minnettarlıklarını ifade etmek adına alınan kararı değerlendirerek şunları söyledi: "Karatay Belediyesi ve Sayın Hasan Kılca'nın ilçemize olan ilgisi ve yardımları, Samsat halkı için büyük bir destek olmuştur. Dayanışma ve yardımlaşma, toplumları bir araya getirerek güçlendirir. Biz de bu güzel dayanışmayı simgelemek adına bir adım atmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Bu önemli kararla, Samsat Belediyesi Meclisi, dayanışma ve birlik ruhunun önemine vurgu yaparak, dostluk ve yardımlaşmanın toplumları bir araya getirdiğine dikkat çekti. "Karatay Caddesi" adıyla verilen bu anlamlı karar, gelecek nesillere yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemini hatırlatacak, Samsat ve Karatay arasındaki güçlü bağı simgeleyecek.

Samsat Belediye Meclisi'nden yapılan açıklamada, "Dostluk ve dayanışma ruhunun, toplumların güçlenmesinde kritik bir rol oynadığına inanmaktayız ve bu tür dayanışmaların artarak devam etmesini ummaktayız." denildi.



Kaynak : PHA