Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yağlı Güreş Takımı sporcuları hafta sonu İstanbul, Bursa ve Makedonya’da katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 3 bronz ve 1 gümüş madalya toplayarak Sakarya’ya büyük bir gurur yaşattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Yağlı Güreş Takımı ulusal ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi ve Sakarya’ya önemli başarılar kazandırıyor.

3 BRONZ VE 1 GÜMÜŞ MADALYA

Yağlı Güreş Takımımız hafta sonu İstanbul, Bursa ve Makedonya’da gerçekleştirilen farklı şampiyonalara Sakarya imzasını attı. Pehlivanlar 3 bronz ve 1 gümüş madalya topladı.

İstanbul’da düzenlenen organizasyonda Büyükşehirli sporculardan Barış Bayay ve Semih Çuroğlu kendi kategorilerinde üçüncü olarak bronz madalyayı kazandı.

SPORCULARIMIZ KÜRSÜDE

Bursa’da düzenlenen 104. Geleneksel Tarihi Sincansarnıç Alibey Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde ise Büyükşehirli sporcu Yusuf Erdoğan kendi kategorisinde üçüncü olarak kürsüye çıktı.

Makedonya’nın Veles kentinde düzenlenen uluslararası yağlı güre müsabakasında ise Muhammet Kösemusul ikinci olarak gümüş madalyayı kazandı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN TEBRİK

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yaptığı açıklamayla ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarı elde eden yağlı güreş takımı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.