Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstanbul'dan Sakarya'nın Adapazarı İlçesi'ne uyuşturucu madde getirecekleri tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda toplam 11 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda şüphelilerin araçlarında ve adreslerinde önemli miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplamda 58 kilo 200 gram bonzai maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 75 bin TL nakit para ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Kaynak : PHA