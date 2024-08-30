Bilal Yılmaz Sağlıklı Hayat Merkezi’nde gördüğü tedavi sonrasında 1 aydır sigara içmediğini, bu sürenin sonucunda yeni bir hayata başlamış gibi hissettiğini söyledi. Sigara kullandığı zamanlarda günde yaklaşık 2-3 paket sigara içtiğini belirten Yılmaz, “Sigarayı bırakmayı düşünüyordum fakat bu sadece düşüncelerle olmadı. Uzun yıllar günde 2-3 paket olacak şekilde sigara içtim, bunun neticesinde sağlığımın bozulduğunu anlayamadım.” İfadelerini kullandı.

Bilal Yılmaz, “Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği sayesinde sigarayı bıraktım. En büyük etken, ailemin sigaradan rahatsız olduklarını belirtmeleri oldu. Bu durumdan ben de rahatsızdım ve sigarayı bırakma kararı aldım” ifadelerini kullandı. Yılmaz, ailevi telkinler ve merkez hakkında aldığı bilgiler doğrultusunda başvurduğunu belirtti. İlk aşamada doktoru tarafından çeşitli testler yapıldığını ve ilaçlar verildiğini anlatan Yılmaz, “İlaçlar ve verilen talimatlara uyarak yaklaşık 5 gün içinde sigarayı bırakmayı başardım. Şu an yaklaşık 1 aydır hiç sigara içmiyorum” dedi.

Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlusu Haliliye İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Halil Seysenbek, sigara bırakma polikliniğine başvuran vatandaşların uzman hekimler tarafından muayene edildiğini belirtti.

Seysenbek, “Daha önceki içim süresi ve miktarına göre, vatandaşlarımıza ücretsiz ilaçlar sağlıyoruz. Günde 1-1,5 paket sigara içen bir kişi, verilen ilaçlarla 5 gün içinde sigarayı tamamen bırakabiliyor. Bu süreç, hekimlerimiz tarafından yakından takip ediliyor ve sigarayı bırakan vatandaşlarımız ayda bir kontrol ediliyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA