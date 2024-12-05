6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, hasar gördü ve boşaltılarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet vermeye başladı.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, şu anda 2020 yılında Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinin yanında bulunan boş arazide yapılan yeni binada inşaatının tamamlanmasıyla hizmet vermeye başladı.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasından taşınma işlemleri ise devam ediyor.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, devam eden taşınma işlemlerini yerinde inceledi.

Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şirik’e Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kasım Turgut, Başhekim Yardımcısı Pediatri Anabilim Başkanı Prof. Dr. Çapan Konca ve idareciler eşlik etti.

Taşımanın gerçekleştiği bölümlerde revize edilmesi gereken alanları inceleyen Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şirik, Başhekim Turgut'tan bilgi aldı.

Tüm alanların sıkı sıkıya hesaplamalarını yaparak kullanışlı hale getirmek için yerinde ele aldıklarını belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Adıyaman’da sağlık alanındaki hizmetlerin daha verimli hale gelmesi için sahada bizzat takip ederek incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Depremde iki hastaneyi birleştirerek hizmet vermek zorunda kaldıklarını ve yeni ek yerleşkenin bitimiyle tekrardan daha modern sağlık hizmeti verme adına sık sık sahada çalışmaları takip ettiklerini belirten Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şirik, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin inşaatının tamamlanmasıyla kademeli olarak geçiş sağlanmaya başladıklarını ifade etti.

Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şirik, sorunsuz bir hizmet için çeşitli revize çalışmalarının yapıldığını ve mevcut hastaneden boşalan alanların hastalara daha kaliteli hizmet için yeniden düzenlediklerini belirtti.



Kaynak : PHA