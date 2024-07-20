Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından C.Ç'ye., ait evde tabanca ve av tüfeği olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen baskında eve yapılan aramada 1 tabanca, 2 tabancaya ait şarjör, 1 pompalı av tüfeği, 1 adet havalı av tüfeği ve 53 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ele geçirilenler muhafaza altına alınırken, C.Ç., gözaltına alındı. Gözaltına alınan C.Ç., sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Kaynak : PHA