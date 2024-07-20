Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde büyük bir trafik kazası yaşandı. Gözpınar Mahallesi Gülbeyler obası mevkiinde meydana gelen olayda, bir otomobil şarampole yuvarlandı ve sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve otomobil şarampole yuvarlandı. Araç, metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine hızla bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, otomobilin içinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddiyetine ilişkin detaylar henüz açıklanmadı. Kazanın nedenine dair araştırma başlatıldı.

Kaynak : PHA