Temizlik hareketinin son durağı Eski Kahta Caddesi, İmamağa Mahallesi ve Bahçeli Evler Mahallesi oldu. Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde oluşan toz, toprak ve moloz parçaları gibi çevre düzenini bozan olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla cadde, sokak ve kaldırımlarda temizlik ve yıkama çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman'da 3 mahallede temizlik hareketi

Eski Kahta Caddesi, İmamağa Mahallesi ve Bahçeli Evler Mahallesinde devam eden temizlik çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, halkın desteğiyle daha temiz bir Adıyaman hedeflediklerini dile getirdi. Başkan Tutdere, "Adıyaman'ın temizliği bizim için çok önemli. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, halkımızın sağlığı ve huzuru için gece gündüz demeden çalışıyor. Amacımız, Adıyaman'ı daha yaşanabilir ve temiz bir şehir haline getirmek. Bu konuda halkımızın da desteğine ihtiyacımız var. Birlikte hareket edersek, kısa sürede Adıyaman'da temiz ve sağlıklı bir çevreye kavuşacağız." dedi.

Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Başkan Tutdere, çalışmalara dair şunları söyledi:

"Ekiplerimiz günlük olarak periyotlar halinde tüm cadde ve sokaklarımızı temizlemeye devam ediyor. Halkımızın şikayette bulunduğu toz ve enkaz yığınlarından şehrimizi temizlemek için 7/24 sahada olan ekip arkadaşlarıma en son Eski Kahta Caddesi, İmamağa Mahallesi ve Bahçeli Evler Mahallesi'nde yaptıkları çalışmalar için teşekkür ediyorum. Derdimiz en kısa sürede Adıyaman’ımızı daha yaşanabilir bir şehir kılmak.”

Esnaf ve mahalle sakinleri ise Adıyaman Belediyesi'nin temizlik seferberliğinden memnun olduklarını belirtti. Temizlik çalışmalarının toz sorununu azaltması nedeniyle mutluluk duyduklarını ifade eden vatandaşlar, belediyenin bu gayretli çalışmalarının devam etmesini temenni etti.



Kaynak : PHA