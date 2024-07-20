"Yoğun çalışma programı yürütüyoruz"

Çalışmaların 3. Çevreyolu üzerinde devam ettiğini kaydeden Başkan Tutdere, "Adıyaman'da depremin etkilerini en hızlı şekilde ortadan kaldırmak amacıyla yoğun bir çalışma programı yürütüyoruz. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüz (ASKİM), İndere TOKİ Konutlarının bulunduğu alanın içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları için başlattığı altyapı deplase işlemlerini Fatih ve Malazgirt Mahallelerinin bulunduğu 3. Çevreyolu üzerinde yoğunlaştırdı." dedi.

"Şehrimizi eski güzel günlerine döndürmeyi amaçlıyoruz"

Çalışmaları hızla tamamlayıp şehri eski günlerine döndürmeyi amaçladıklarını dile getiren Başkan Tutdere, bu süreçte vatandaşların gösterdiği sabır ve destek için teşekkür etti.



Kaynak : PHA