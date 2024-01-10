Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr Gülsüm Hançer, 1980 Azerbaycan doğumlu olup, 2017 yılında Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2019-2023 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalında asistanlık eğitimini tamamladı. 113. dönem DHY ile Kasım ayı itibariyle Gölbaşı Devlet hastanesinde göreve başladı.

Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Op Dr. Engin Çatal, hastanede göreve başlayan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları(Psikiyatri) Uzmanı Dr Gülsüm Hançer'e görevinde başarılar dilerken şu açıklamayı yaptı:

"Tüm Gölbaşılı hemşerilerimize hayırlı olsun dileklerinde bulunuyorum. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları(Psikiyatri) Uzmanımız da muayene olmak isteyen hastalarımız Sağlık Bakanlığımızın MHRS Randevu sistemi 182 numarasından ve hastanemiz Hasta Kabul ve KİOS cihazlarından sıra alarak muayene olabilirler. Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar hastanemizde eksik olan uzman hekim kadromuzu her geçen gün artırmaya ve güçlendirmeye devam ediyoruz. Hastanemiz standartlarını en üst düzey kaliteye getirmeye devam edeceğiz ve aynı şekilde eksik olan branşlardaki hekimlerimizi de tamamlamaya devam edeceğiz."

Kaynak : PHA