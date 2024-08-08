Şahin, bu tür röportajların evrensel basın meslek ilkelerine ve basın etik değerlerine aykırı olduğunu vurguladı.

"Röportajlar Nesnellikten Uzak"

Şahin, yaptığı açıklamada, ekonomik veya siyasi yönlendirmeler amacıyla kullanılan bu röportaj formatlarının, genellikle yayıncının öznel görüşlerini destekleyen içeriklerden oluştuğunu ifade etti. Şahin, "Sadece verilmek istenen mesaj doğrultusundaki görüşlerin yer aldığı bu röportajlar, toplumun genelini temsil ediyormuş gibi sunulmakta, bu da nesnellikten uzak, maksatlı ve yönlendirici bir dezenformasyona yol açmaktadır" dedi.

"Manipülatif İçerikler Sosyolojik Çatışmaları Tetikliyor"

RTÜK Başkanı, bu tür yanıltıcı röportaj tekniklerinin kitleleri bilinçli olarak etki altına almak amacıyla kullanıldığını belirterek, özellikle yeni medya platformlarında bu tarz içeriklerin yaygınlaştığını ve sosyolojik çatışmalara sebep olabileceğini söyledi. Şahin, RTÜK'ün bu tip yayın faaliyetlerini yakından takip ettiğini ve görsel yayıncılık ilkeleri kapsamında gerekli çalışmaları sürdürdüğünü açıkladı.

"RTÜK'ten Kamuoyuna Uyarı"

Açıklamasında, görsel yayıncılık alanında faaliyet gösteren tüm kuruluşlara sorumlu yayıncılık ilkesine riayet etmeleri çağrısında bulunan Şahin, RTÜK'ün bu tür yanıltıcı yayınlarla ilgili çalışmalarına devam edeceğini belirtti ve kamuoyunu bu tarz içeriklere karşı dikkatli olmaya davet etti.

Kaynak : PHA