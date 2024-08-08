Adıyaman’da hava sıcaklıkları hafta sonu itibarıyla zirveye ulaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son tahminlere göre, kentte sıcaklıkların cumartesi günü 42 dereceyi bulması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşları sıcak çarpmasına karşı uyarıyor.

Adıyaman'da etkili olacak bu aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları, bol su tüketmeleri ve güneşten korunmak için gerekli önlemleri almaları önemle tavsiye ediliyor. Ayrıca, tarım ve inşaat sektörlerinde çalışanların da sıcak çarpması riskine karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

Kaynak : PHA