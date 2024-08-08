Kahta’daki sivil toplum kuruluşları (STK), Kahta Kültür Merkezi'nin adının ‘Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi’ olarak değiştirilmesi amacıyla bir imza kampanyası başlattı. 8-10 Ağustos tarihleri arasında sürecek olan kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, Kahta Yüzyıl Parkı’na davet edildi.

Bu kampanya ile Kahtalı ünlü sanatçı Kahtalı Mıçe'nin isminin yaşatılması hedefleniyor. Kampanya sonunda toplanan imzalar, ilgili makamlara sunularak Kahta Kültür Merkezi’nin isminin değiştirilmesi talep edilecek.

Kaynak : PHA