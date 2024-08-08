6 Şubat 2023'te Adıyaman da dahil olmak üzere birçok ilde ağır yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesinden büyük can kayıpları yaşayan Kıbrıs Gazisi Hasan Ateş, bir türlü bulunamayan torunu Emre Akif Ateş için yetkililerden yardım bekliyor.

"Depremde Büyük Kayıplar"

6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından Adıyaman'da büyük bir yıkım yaşandı. Kıbrıs Gazisi Hasan Ateş, bu yıkımda oğlunu, gelinini ve iki torununu kaybetti. Ancak en büyük acısı, torunu Emre Akif Ateş'in enkaz altında kalmasına rağmen bulunamaması. Hasan Ateş, 543 gün boyunca yetkililerden ve arama kurtarma ekiplerinden yardım beklediğini ifade ederek, "Oğlumu, gelinimi ve torunlarımı kaybettim. Ancak Emre Akif Ateş hâlâ kayıp. 11 gün boyunca enkaz başında bekledik. Sonunda askerlerden biri geldi ve 'Enkaz bitti, kimseyi bulamadık' dedi. O an içimdeki umut tükendi, ama hâlâ bir umutla bekliyorum," dedi.

"DNA Testlerinden Sonuç Alınamadı"

Emre Akif Ateş'in bulunması için birçok girişimde bulunduklarını belirten Hasan Ateş, savcılığa başvurduğunu, DNA testi yapıldığını, ancak sonuç alamadıklarını söyledi. "Kardeşlerinden DNA örnekleri alındı, hata payı olabileceği düşüncesiyle oğlumun eşinin mezarını açtılar ve oradan da DNA örneği aldılar. Ancak hâlâ bir sonuç yok. Torunum kayıp ve bu belirsizlik bizi her geçen gün daha da üzüyor" ifadelerini kullandı.

"Ölmüşse Bile Bir Mezarının Olmasını İstiyorum"

Kıbrıs Gazisi Hasan Ateş, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Eğer torunum gerçekten ölmüşse, en azından bir mezarı olsun, başında bir Fatiha okuyabilelim. 543 gün geçti, hâlâ bir netice alamadık. Yetkililerden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Valimizden yardım bekliyorum. Bu belirsizlikle yaşamak çok zor. Her gün bir umutla bekliyoruz ama hiçbir sonuç yok."

"Yetkililerden Yardım Bekliyoruz"

Hasan Ateş, torununun bulunması için yetkililerden yardım talep ediyor. "543 gün geçti, biz hâlâ bekliyoruz. Bu süre içinde torunumdan bir iz bulamadık. Yetkililerden, bu konuda bize yardım etmelerini istiyorum. Torunumun bulunması, bize bir nebze olsun rahatlık verecek," diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA