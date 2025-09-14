RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1’de yayımlanan programda Gazeteci Merdan Yanardağ’ın “Alevilerin haini çoktur” ifadelerini toplumsal barışı bozan bir nefret söylemi olarak nitelendirerek, "6112 sayılı Kanun kapsamında gereğinin ivedilikle yapılacağını kamuoyuna bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.

“Toplumsal barışı bozan bir nefret söylemidir”

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Toplumun birlik ve beraberliğini hedef alan hiçbir söz, hangi gerekçeyle söylenirse söylensin mazur görülemez. Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ’ın dile getirdiği ‘Alevilerin haini çoktur’ ifadesi, Alevi vatandaşlarımızı hedef alan; ayrıştırıcı, rencide edici ve toplumsal barışı bozan bir nefret söylemidir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bu çirkin sözleri en güçlü şekilde kınıyor, 6112 sayılı Kanun kapsamında gereğinin ivedilikle yapılacağını kamuoyuna bildiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

“Sözünü ettiğim kişiler iktidar ile iş tutan ‘düşkünler’dir”

Gazeteci Yanardağ, RTÜK’ten gelen açıklama sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Bizden ve benden Alevi kardeşlerimi rencide edecek bir tek söz çıkmayacağı gibi, kurulduğu günden beri Alevilerin de haklarını ve hukukunu savunan Tele1 televizyonunu “Alevi” karşıtı gibi gösterme çabanız beyhudedir. Kendilerini K. Kılıçdaroğlu yanlısı gibi gösteren, iktidar güdümlü bazı trollere ilişkin söylediğim sözleri çarpıtma girişimine izin vermeyeceğiz. Sözünü ettiğim kişiler iktidar ile iş tutan “düşkünler” dir. Asıl amaç, iktidarın muhalefeti etkisizleştirme operasyonu devam ederken bizi, Tele1 susturmak için bahane aramaktır. Bu girişime öncelikle Alevi kardeşlerimiz izin vermeyecektir.”

Kaynak : PHA