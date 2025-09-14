İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan 8 suçlunun yakalanarak, Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda'dan Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

“Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliğiyle;

Kasten Yaralama ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ve E.Y. Organize Suç Örgütü üyesi olan M.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.S. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan İ.C. isimli şahıs AZERBAYCAN’da,

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.S. isimli şahıs ALMANYA’da,

Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan H.K. isimli şahıs AVUSTURYA’da,

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İhraç Etmeye Teşebbüs” suçundan ulusal seviyede aranan M.B. isimli şahıs KUZEY MAKEDONYA’da,

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan ulusal seviyede aranan A.A.D. isimli şahıs İRLANDA'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kaynak : PHA