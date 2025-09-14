Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynel Polat, re'sen atamaların öğretmenlerin mesleki ve insani haklarını yok saydığını belirterek, “Re’sen atama dediğiniz aslında öğretmenin kendi isteği dışında bir yere zorla gönderilmesi, bir nevi sürgün anlamına gelmektedir” dedi. Başkan Polat, ücretli öğretmenlik uygulamasından da vazgeçilmesi gerektiğini belirterek, “Kadrolu atamanın bir an önce başlaması gerekiyor” dedi.

Re’sen atamalara tepki gösteren Başkan Polat, "Yeni eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ilimizde norm fazlası olan öğretmenlerin re’sen atanmasına dair bir çalışma yürütüldü ve 88 tane öğretmen arkadaşımızın re’sen ataması yapıldı. Daha sonra bu sayı güncellenerek 78'e indi. Biz, Eğitim-Sen olarak buna dair o zaman da açıklama yapmıştık. Şimdi de tekrarlıyoruz: Re’sen atama dediğiniz aslında öğretmenin kendi isteği dışında bir yere zorla gönderilmesi, bir nevi sürgün anlamına gelmektedir. Oysaki bir öğretmenin norm fazlası olup olmaması, öğretmenin suçu değil, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve okul idarelerinin plansızlığından kaynaklanmaktadır” dedi.

Deprem bölgesi Adıyaman’da norm kadro fazlası öğretmenlerin re’sen atamalarının yaklaşık 2 yıl boyunca ertelenmesi gerektiğini belirten Başkan Polat, “Deprem sonrası Adıyaman'da öğrenci sayısının artıp azaldığı bir süreçten geçtiğimiz için aslında bu norm uygulaması fazlası öğretmene re’sen atanmasının 1-2 yıl daha ertelenmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz” dedi.

“Res’en atamalar, aile yapısını bozuyor”

Öğretmen atamalarında gönüllülük ilkesinin devreye girmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Polat, “Çocuğun üstün yararı” dediğimiz noktada, bir yerde okul ve öğrenci varsa mutlaka öğretmenin olması gerektiğine inanıyoruz ama bunun planlamasının da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha sağlıklı bir şekilde yapılması lazım. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı, re’sen atamalarda Adıyaman’ı iki bölgeye ayırdı. Böylece Bakanlık, Çelikhan ilçesindeki bir öğretmen arkadaşımızı rahatlıkla Gölbaşı ilçesinin bir köyüne gönderebiliyor ya da merkezde çalışan bir öğretmen arkadaşımızı çok rahat bir şekilde Besni ilçesinin Kesmetepe, Suvarlı’ya, Sarıyaprak köylerine gönderebiliyor. Yine, Kahta ilçesinde çalışan bir öğretmen arkadaşımız Gerger ve Sincik ilçelerine rahatlıkla gönderilebiliyor. Oysa aile birliği kapsamında, bu öğretmenlerimizin çoğunun hem kendi çocukları hem de aile yapısı bozulacak. Bu noktada da talebimiz, bu re’sen atamaların mutlaka iptal edilmesi ve gönüllülük temelli bir çalışma yürütülmesi lazım” ifadelerini kullandı.

“Ücretli öğretmen uygulamasından vazgeçilmesi lazım”

Norm fazlası öğretmenlerin bulunduğu okulların ücretli öğretmenlik alımlarına devam etmesinde büyük bir çelişki olduğunun altını çizen Başkan Polat, “Hem norm fazlası öğretmen arkadaşlarımız var hem de aynı zamanda ücretli öğretmen alımı da devam ediyor. Öğrendiğimiz kadarıyla özellikle Gerger, Sincik gibi ilçelerimizde ücretli öğretmen alımı yapıldı. Sincik’te yaklaşık 30, Gerger'de ise 40 ücretli öğretmen arkadaşımız istihdam edildi. Okullarda öğretmen açığı varsa ücretli öğretmen uygulamasından vazgeçilip, kadrolu atamanın bir an önce gerçekleştirilmesi lazım” dedi.

Kaynak : PHA