Prof. Dr. Keleş basın toplantısında göreve başladığı günden bu yana hayata geçirilen projeler, gerçekleştirilen çalışmalar ile kısa, orta ve uzun vadedeki planlarından bahsetti.

“2024-2025 Akademik Yılındaki Hedefimiz Üniversitemizi Tamamen Yüz Yüze Eğitime Açmaktır”

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felâketleri nedeniyle Adıyaman’ın ve Adıyaman Üniversitesinin üzerine çöken acıyı umuda çevirmek için durmadan çalıştıklarının altını çizen

Rektör Keleş, “Ağır hasarlı binaların yıkımı, onarılabilecek durumda olanların tadilâtları, aksayan hizmetlerin öğrencilere ve Adıyaman halkına yeniden sunulabilmesi, yüz yüze eğitimin yeniden başlaması, kampüsün yeniden canlı bir yaşam alanına dönüşmesi önceliklerimiz oldu.” dedi.

Rektör Keleş: “6 Şubat 2023 tarihli depremlerde hasar alan 5 Fakülte ve 2 Meslek Yüksekokulu ile Enstitü binalarımızı ve 2 laboratuvarımızı hızla onardık. Sosyal faaliyet alanları olan; kapalı yüzme havuzu ve spor salonu, turizm uygulama oteli, lojman D blok, Adıyaman Evi ve yemekhanenin onarımlarını tamamladık. Merkezi Derslikler ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binalarının onarımı devam etmekte. Mediko Sosyal ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık binalarının ihaleleri yapıldı ve sözleşme aşamasına geçildi. Koşulların zorluğunu gerekçe görmeyerek fiziki yapı ve akademik olarak günden güne toparlanmaya, nicelik ve nitelik yönünden üniversitemizi geliştirmeye çalıştık. Güz döneminde yüz yüze % 20 kapasiteyle başladığımız 2023-2024 Akademik Yılının bahar döneminde kapasitemizi % 60’a çıkardık. 2024-2025 Akademik Yılındaki hedefimiz ise Üniversitemizi tam kapasiteyle yüz yüze eğitime açmaktır. Bu kapsamda Üniversitemiz bilgisayar laboratuvarları öğrencilerimizin kullanımına açıldı. Bu zorlu süreci toparlamak adına çalıştay ve paneller düzenledik. Yine Üniversitemize dışarıdan da ciddi destekler sağladık.” dedi.

“Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Yanı Sıra Şehrin Başlıca Sorunları İçin Bilimsel ve Akademik Çalışmalar Yaptık”

Adıyaman Üniversitesi olarak eğitim-öğretim çalışmalarının yanı sıra şehrin başlıca sorunlarının çözümü noktasında çeşitli bilimsel ve akademik çalışmalar yaptıklarının altını çizen Rektör Keleş, “Başta 'Bilimle Afetsiz Bir Geleceğe' başlıklı deprem çalıştayı olmak üzere, Badem Çalıştayı, Adıyaman Antep Fıstığı Çalıştayı, Yeni Enerji Çalıştayı 2024 ve Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı gibi şehrimiz için önem arz eden konular üzerine bilimsel ve akademik çalışmalar yaptık. Adıyaman Bademi ve Beyaz Dutunun tanınırlığını artırmak amacıyla Üniversitemiz tarafından önemli projeler hazırlandı ve kabul gördü. Yine, Üniversitemiz tarafından Yüzen Adaları kurtarmak amacıyla hazırlanan proje desteklenmeye değer görüldü. Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine ev sahipliği yaptık. Şehrimizi bir gastronomi şehri olarak tüm ülkeye tanıtma gayretindeyiz. Bu kapsamda Üniversitemizde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü açıldı.” dedi.

“Akademisyenlerimiz Tarafından Hazırlanan Projeler Üniversitemiz ve İlimiz İçin Büyük Önem Arz ediyor”

Adıyaman Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan projelerden de bahseden Rektör Keleş; sağlık, afet, eğitim ve turizm konuları üzerine önemli çalışmaların altına imza attıklarını ifade etti.

Rektör Keleş: “Üniversitemiz akademisyenlerinin dâhil olduğu projelerin ilimiz ve bölgemiz için büyük önem arz ettiğini görmekteyiz. Enkaz altındaki canlıların yapay zekâ ile tespit edilebilmesi amacıyla hazırlanan önemli bir projede yer alıyoruz. Yanı sıra Ziraat Fakültemiz tarafından hazırlanan proje, GAP BKİ tarafından desteklenmeye değer görüldü. Proje kapsamında bahçecilik şehri Adıyaman’ın bahçe bitkileri yetiştiricilik sorunlarına yönelik eğitim çalışmaları ve yerel genetik kaynakların tespiti ve yaygınlaştırılması konuları üzerine eğitimler verilecek. 'Benim Şehrim Benim Üniversitem' projesinin protokolü imzalandı. Bu projeyle Adıyaman Üniversitesinde görevli öğretim üyelerimiz ve Adıyaman’da görev yapan Türkçe öğretmenlerinin iş birliği ile Türkçe derslerini destekleyici, eğlendirici ve ilgi çekici etkinliklerden oluşan eğitsel oyun kitap hazırlanacak. Üniversitemizde hazırlanan bir diğer proje ise kanserle mücadelede önemli bir rol üstlenecek. Proje ile birlikte, ülkemizdeki endemik Vagner Engereği’nin zehir içeriği belirlenerek, yeni proteinlerin keşfi ve antikanser özellikleri araştırıldıktan sonra biyoteknolojik kullanım potansiyelinin ortaya konulması hedefleniyor.” dedi.

“Üniversitemizin Donanımsal Altyapısını Çeşitli Çalışma ve Hibelerle Güçlendirdik”

Adıyaman Üniversitesini bilişim ve donanımsal altyapı açılarından da güçlendirmek için çaba gösterdiklerini belirten Rektör Keleş: “Yapı Kredi Bankası tarafından 70 adet bilgisayar, 50 adet Monitor, 3 adet yazıcı, Üniversitemiz bilgi işlem altyapısını güçlendirilmesi amacıyla HAVELSAN tarafından 6 adet sunucu, 1 adet omurga switch, 2 adet switch, E-data teknoloji - Lexmark Türkiye firmaları tarafından 3 adet yazıcı, General Electric Türkiye Firması tarafından 89 adet bilgisayar, EXTREME NETWORKS Firması tarafından 800 adet Access Point cihazı, Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği (SGDD – ASAM) tarafından öğrencilerimizin kullanımına sunulmak üzere 100 adet dizüstü bilgisayar ve ASELSAN dış ortam izleme sistemi (kamera-sunucu-kurulum) hibe edildi. Bilgi işlem alt yapımız için güvenlik duvarı (firewall) satın alındı. Sistem odamızı güçlendirerek Ana Veri Merkezi ve Doğal Afet Merkezi olarak yedekleme çalışmaları başlatıldı. Bunun yanı sıra Üniversitemizde yazılım altyapısının güçlendirilmesi için de çalışmalar yapıldı.” dedi.

“Deprem Sonrası Psikososyal Durumların İyileştirilmesine Yönelik Saha Çalışmaları Yapıldı”

Rektör Keleş, 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin ardından psikolojik olarak zor günler geçiren Adıyaman halkına yönelik çeşitli saha çalışmaları, panel ve konferans gibi etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

“TOKİ ile Önemli Bir Yatırımın Sözleşmesini İmzaladık”

Rektör Keleş, Adıyaman Üniversitesinin 2024 yılı yatırım programında yer alan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve 72 daireden oluşan lojman binalarının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmasına ilişkin hazırlanan protokolün imzalarını attıklarını belirtti.

Rektör Keleş: “Morfoloji binasının hizmete açılması ile eğitim gören öğrenciler için teorik tıp eğitiminin yanı sıra pratik eğitim için de uygun ortam sağlanmış olacak. Hastane binasının teslimi ile Adıyaman ve bölge halkının sağlık hizmetlerine ulaşımı kolaylaşacak. Personel lojmanlarının yapılması ile özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından evi ağır hasar alan üniversitemiz akademik ve idari çalışanlarının barınma konusundaki problemi çözülmüş olacak.” dedi.

“İnsanımızın Diş Sağlığı Konusunda Dışa Bağımlılığını Bitirdik”

Adıyaman halkına sağlık hizmetleri götürme noktasında ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin eğitimlerinin aksamaması amacıyla önemli bir açılışa ev sahipliği yaptıklarını belirten Rektör Keleş: “Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ek Binasını hizmete açtık. 2023 Ekim ayı itibariyle 32 ünitte sağlık hizmeti veren Diş Hekimliği Fakültesi Hastanemiz, hâlihazırda 8 klinikteki 84 ünitte hizmet vermeye devam edecek. Ek binamızın açılışı ile birlikte vatandaşlarımızın diş tedavisi noktasında dışa bağımlılığını bitirirken, fakülte bünyesindeki Fantom ve Preklinik laboratuvarlarımız sayesinde Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerimizin daha verimli bir ortamda eğitimlerine devam etmeleri sağlanacak. Ayrıca, yine Ebelik ve Hemşirelik bölümlerinde eğitim gören öğrencilerimizin daha elverişli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri için Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi binasında Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı olarak Hemşirelik ve Ebelik Bölümlerinin şubelerini açtık. Hemşirelik bölümümüzde sınıflarımızın ortalama öğrenci sayısı 116, Ebelik bölümümüzdeki sınıflarımızın ortalama öğrenci sayısı ise 78’dir. Öğrencilerimize daha nitelikli eğitimin sağlanması için Ebelik ve Hemşirelik Bölümlerimizde eğitimin şubelendirilerek devam etmesi ihtiyacı haiz oldu. Bu doğrultuda üniversitemizin Besni ilçesinde bulunan yerleşkesinde Merinos Holding tarafından yaptırılan Besni Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi binası sahip olduğu fiziki şartlar ve kampüs alanı göz önünde bulunduruldu.” dedi.

Rektör Keleş, konuşmasının son bölümünde kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinden bahsetti.

Basın toplantısı Rektör Keleş'in, basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları cevaplamasıyla son buldu.



Kaynak : PHA