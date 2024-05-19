"19 Mayıs 1919 bağımsızlık umutlarının inançla birleştiği, dünya tarihine altın harflerle yazılan bir zaferin başlangıcıdır." Diyen Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş,"Milli mücadelemizin ilk ve büyük adımının yıl dönümü kutlu olsun. 19 Mayıs 1919’da yakılan bağımsızlık ve kurtuluş kıvılcımı dalga dalga bütün yurda yayılarak önünde durulamaz bir ateşe dönüştü. 19 Mayıs 1919 bağımsızlık umutlarının inançla birleştiği, dünya tarihine altın harflerle yazılan bir zaferin başlangıcıdır. Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanacak bu yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millî Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’a çıkışının yıl dönümünü büyük bir heyecan, gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

Gururumuzun bir diğer kaynağı ise bayramın sahibi gençlerimizdir. Gençliğe Hitabesinde “Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.” diyerek Atamızın seslendiği gençlerimiz dün olduğu gibi bugün de ülkemizin en büyük güç ve gurur kaynağıdır. Yarınlara dair umudumuz gençlerimiz sayesindedir. “Bütün ümidim(iz) gençliktedir.”

Bu kutlu günde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor; birlik ve beraberliğimizin daim, inanç ve umudumuzun hep taze olmasını diliyorum."şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA