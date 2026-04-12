Ank-Ar Ankara Araştırma ve Danışmanlık'ın Ramazan ayına ilişkin gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasında katılımcılara 'Ramazan ayında oruç tuttunuz mu?' sorusu yöneltildi. Araştırma sonuçları, Türkiye'de oruç tutma alışkanlıklarına dair dikkat çeken veriler ortaya koydu.

Ankete göre toplumun %35,2'si Ramazan boyunca tüm günlerde oruç tuttuğunu ifade ederken, %38'lik kesim ise hiç oruç tutmadığını belirtti.

Katılımcıların %9'u 15 günden fazla, %7,7'si 5-15 gün arası ve %6,4'ü ise 1-5 gün arasında oruç tuttuğunu beyan etti. Bu verilere göre toplumun %60,3'ünün Ramazan ayında en az bir gün oruç tuttuğu hesaplandı.

Araştırmanın öne çıkan bulgularından biri ise hiç oruç tutmayanların oranının ilk kez tüm günler oruç tutanların oranını geçmiş olması oldu.

Siyasi parti seçmenlerine göre dağılım incelendiğinde, oruç tutma oranının en yüksek olduğu grubun Yeniden Refah Partisi seçmeni olduğu görüldü. CHP seçmeninde tüm günler oruç tuttuğunu belirtenlerin oranı %20,4 olurken, hiç oruç tutmadığını ifade edenlerin oranı %56,7 olarak kaydedildi.

