ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese rağmen saldırı tehdidini sürdüren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Netanyahu'nun açıklamaları Türkiye'de tepkiyle karşılanırken, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın da Erdoğan'ı hedef alan paylaşımında muhalefet liderleri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı etiketlemesi dikkat çekti.

Türkiye'den gelen tepkiler arasında en sert açıklamalardan biri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın tarafından yapıldı.

Bakan Yardımcısı Aydın, Netanyahu'yu hedef alarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Gazze'de çocuk, kadın, sivil ayrımı yapmadan on binlerce masumun kanına giren savaş suçlusu Netanyahu! Suçlarını gizlemek için Sayın Cumhurbaşkanımızın adını o kirli ağzına alarak hedef şaşırtmaya cüret etme! Netanyahu sen, tarihin gördüğü en aşağılık soykırımın baş sorumlusu ve adaletin en büyük düşmanısın. Zulmünle bölgeyi kaosa sürükleyerek kaçabileceğini sanma; döktüğün her damla kanda kendi sonunu hazırlıyorsun! Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde senin gibi zalimlerin kabusu olmaya ve mazlumun gür sesi kalmaya kararlılıkla devam edecektir. Senin sonun yıktığın şehirlerin enkazından daha karanlık olacak!'

