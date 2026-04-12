Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 yılında elde ettikleri gelirlere ilişkin vergi beyannamesi vermeyen ya da eksik beyanda bulunan mükellefleri tespit etmeye başladı. Söz konusu mükelleflerin, haklarında cezalı işlem yapılmak üzere vergi dairelerine gönderileceği bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi adaleti için gönüllü uyumun önemli olduğunu ifade ederek, '2025 yılında elde ettikleri gelirlerini süresinde beyan etmeyen ya da eksik beyanda bulunan mükellefler, pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanname verebilir. Vergi adaleti ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliği için gönüllü uyum büyük önem taşıyor' dedi.

Bakan Şimşek ayrıca, 'Gelir vergisi beyannamesi sayısı 5,5 milyona ulaşarak rekor kırdı; 401 bin mükellef ilk kez beyanname verdi. Kayıt dışılıkla mücadele ve etkin denetimlerimiz sayesinde gönüllü uyum artıyor. Beyan yükümlülüğünü zamanında ve eksiksiz yerine getiren mükelleflerimize teşekkür ederken, 2025 yılı gelirlerini beyan etmeyen ya da eksik beyanda bulunan mükelleflerimizi pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanname vermeye davet ediyoruz. Adil ve sürdürülebilir bir vergi sistemi için politikalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

