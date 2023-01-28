Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine programa katılmak üzere yola çıkan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Av. Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve AK Parti Adıyaman teşkilatı üyeleri yolda kar nedeniyle mahsur kalan araçları iterek yola devam etmelerini sağladılar.

"Devam eden projelerimizi yakinen takip ediyoruz"

Devam eden projeleri yakında takip ederek vatandaşların sorunlarını sahada dinlediklerini belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,"Meclis çalışmalarımızdan hemen sonra ilimizde vatandaşlarımız ile birlikte olmaya devam ediyoruz. Bir gün önce Kahta ve Samsat ilçelerimizde bugün ise Çelikhan ilçemizde vatandaşlarımız ile buluşmaya devam ediyoruz. Bugün Ülkemizde ve ilimizde yaşanan kurak bir dönemin ardından bereketli bir günde programımızı icra edeceğiz. İlimiz başta olmak üzere ilçelerimiz de, beldelerimiz de, köylerimiz de, AK Parti’mizin yaptığı yatırım ve projeleri görüyoruz. Devam eden projelerimizi yakinen takip ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde Adıyaman’ımız için durmayacağız" dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise yolda kalan vatandaşlara yardımcı olduklarını söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çelikhan İlçesinde yapacağımız program için çıktığımız yolculukta kurak geçen bir kış döneminde Allah'ın rahmeti ile karşılaştık. Yolda kalan Adıyamanlı hemşerilerimize yardımcı olmaya çalıştık, Genel Başkanımızın liderliğinde Milletimize olan aşkımız, aziz milletimizin bize olan güvenin ve inancın göstergesinin en somut örneğini bir kez daha yaşadık"