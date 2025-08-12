‘Sındırgı depremi öngörülen bir fay hattında oldu’

Show Haber’e konuşan Üşümezsoy, Simav’daki depremlerden yola çıkarak Sındırgı bölgesinde kırılmamış bir fay hattı bulunduğunu önceden dile getirdiğini belirterek şunları söyledi:



“Kırılmayan kesim Sındırgı’ydı. Orada olan deprem söz konusu oldu. O bölgede o fay tehlikesini yitirmiş gibi duruyor. Zaten başından beri söylediğim nokta bu. Simav’daki depremlerden dolayı oluşan bir hikayeyi ortaya koymuştum.”



‘Artçılar 2 ay sürebilir’

CNN Türk canlı yayınına katılan Üşümezsoy, Sındırgı depreminden sonra bölgede 2 ay sürebilecek artçı sarsıntıların yaşanabileceğini, ayrıca Manisa’nın kuzeyinden başlayıp Simav ve Uşak’a uzanan fay hatlarının etkilenmiş olabileceğini belirtti.



“Gerilme kuşağında birinci kuşak olarak geçen fay kırıldı. Ama onun güneyinde Manisa Spil Dağı’nın kuzeyinde yükselme oluyor. Manisa ve Turgutlu arasında stres olabilir. Simav, Demirci ve Uşak faylarının tetiklenme riski bulunuyor.”



‘Olası İstanbul depremi yok’

Üşümezsoy, Marmara Denizi’nde beklenen büyük depremle ilgili iddialara ise katılmadığını dile getirdi:



“Olası İstanbul depremi yok, İstanbul’da deprem yok. Adalar Fayı ve orta sırt fay aktif değil. Kumburgaz’da fay kırıldı. Çekmece ile Adalar arasında fay yok. Marmara Denizi’nde büyük anlamda bu son depremdi.”



Bursa ve çevresiyle ilgili değerlendirme

Üşümezsoy, kamuoyunda sıkça dile getirilen “Bursa deprem riski” yorumlarını da yanlış bulduğunu söyledi:



“Bursa ovasında böyle bir fay yok. Uludağ’ın güneyinden Manyas’a doğru giden bir fay hattı olduğu iddiası yanlış. Gemlik, İnegöl ve Yenişehir çöküntüleri var ama bunlar Kuzey Anadolu Fayı ile bağlantılı değil.”



Riskli gördüğü bölgeler

Prof. Dr. Üşümezsoy, Türkiye’de deprem açısından dikkat edilmesi gereken bölgeler olarak Manisa-Turgutlu hattı ile Alaşehir-Sarıgöl kesimini işaret etti.



“1968 yılında Alaşehir-Sarıgöl’de 6,7 büyüklüğünde deprem oldu. Ege’deki faylar segmentli olduğu için büyük depremler üretmiyor. Sındırgı ile Demirci arasında boş bir alan yok, mevcut deprem bu bölgedeki gerilimi boşalttı.”



‘En rahat uyuyacağım şehir İstanbul’

Üşümezsoy, yıl vererek İstanbul’da büyük deprem beklentisi içinde olmadığını, bu nedenle Türkiye’de deprem korkusu olmadan en rahat uyuyabileceği şehrin İstanbul olduğunu belirtti:



“100 yıl kırılmaz görünüyor. İstanbul’da deprem olmayacak diyorum. En rahat uyuyacağım şehir İstanbul.”

Kaynak : PHA