Anket sonuçlarına göre, mevcut Genel Başkan Özgür Özel, katılımcıların yüzde 24,4’ünün desteğini aldı. Özel’i yüzde 19,2 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 16 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti.



Kılıçdaroğlu dördüncü sırada

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 6,8 ile dördüncü sırada yer aldı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yüzde 1,0, Mustafa Sarıgül ise yüzde 0,4 oranında destek gördü. “Diğer” cevabını verenlerin oranı yüzde 3 oldu.



Kararsız oranı dikkat çekti

Anketin en çarpıcı bulgusu, “Fikrim yok/Cevap yok” diyenlerin oranının yüzde 29,2 gibi yüksek bir seviyede olması oldu. Bu sonuç, parti tabanının önemli bir kısmının genel başkan tercihi konusunda net bir kanaate sahip olmadığını ortaya koydu.



Anket detayları

Araştırma, Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre 26 ilde, 7-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla Anket) yöntemiyle yapıldı. Son genel seçimdeki seçmen sayısı baz alınarak hazırlanan anketin hata payı ±%2,45 olarak açıklandı.



Ankette çıkan sonuçlar şöyle:

Özgür Özel: %24,4

Ekrem İmamoğlu: %19,2

Mansur Yavaş: %16,0

Kemal Kılıçdaroğlu: %6,8

Muharrem İnce: %1,0

Mustafa Sarıgül: %0,4

Diğer: %3,0

Fikrim yok / Cevap yok: %29,2

Kaynak : PHA