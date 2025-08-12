Bakan Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirmek amacıyla 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı"nda bir araya geldi. Toplantıya, Bakan yardımcıları Celile Eren Ökten, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci ve Bilal Macit ile genel müdürler ve il milli eğitim müdürleri katıldı.



Aile Yılı kapsamında velilerin sürece katılımı artırılacak

Bakan Tekin, kısa süre içinde yayımlanacak "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Genelgesi" hakkında bilgi vererek, genelgede iki ana başlığın öne çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Tekin, "Her ilimizde aile konusunu sistemin odağına alarak çocuklarımıza bu konuda farkındalık kazandıracak etkinlikler ve projeler yapılmasını istiyoruz" dedi.



Bu kapsamda EBA, HEMBA ve Velivizyon platformlarındaki dijital içeriklerden yararlanılacağını, "Ailemle Eğitim Yolculuğum", "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu" ve "Aile Okulu" kurs programlarının yaygınlaştırılacağını belirten Tekin, okul ve Halk Eğitimi Merkezi müdürlükleri arasında iş birliğinin güçlendirileceğini ve velilerin eğitim süreçlerine daha aktif katılım sağlayacaklarını ifade etti.



İlk haftanın konusu: Orman sevgisi

Bakan Tekin, yeni eğitim öğretim yılının ilk haftasında işlenecek konunun "orman sevgisi" olacağını açıkladı. Türkiye genelinde ormanların korunması ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla etkinlikler düzenleneceğini söyleyen Tekin, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile çocuklarımızın ağaç dikmelerini teşvik edecek bir protokol yapacağız. Fidanlar dağıtılacak ve bu fidanların büyüme süreci öğrencilerle birlikte takip edilecek" diye konuştu.



Formalar ekonomik, sade ve dört yıl boyunca değişmeyecek

Okullarda forma zorunluluğunun yeniden getirilmesine değinen Tekin, yönetmelikte yapılan değişiklikle velilere ek mali yük getirilmesinin önlenmesinin hedeflendiğini belirtti. Formanın ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olacağını vurgulayan Tekin, şu bilgileri verdi:



"Kıyafetlerde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyecek. Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak ve bu kıyafetler dört eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Ayrıca özel sağlık durumu bulunan öğrencilerimizin uygun kıyafet giymesine izin verilecek."



Toplantı, bakan yardımcıları ve genel müdürlerin sunumlarıyla gün boyu devam etti.

