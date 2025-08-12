Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında Bakanlıkta yapılan görüşmede, kamu görevlileri ve emeklilerine 2026 yılı için ilk 6 ayda yüzde 10, ikinci 6 ayda yüzde 6; 2027 yılı için ise iki dönemde yüzde 4’er zam önerildi.



Teklifin açıklanmasının ardından Bakanlık önünde basın açıklaması yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, hükümetin zam oranlarını yetersiz bulduklarını söyledi.



‘En düşük memur maaşı 70 bin, ortalama maaş 84 bin olmalı’

Kahveci, “Ocak ayı itibarıyla en düşük memur maaşının 70 bin lira, ortalama memur maaşının ise 84 bin lira olmasını talep ediyoruz. 10 artı 6’lık rakamla bu talebimizin karşılık bulması mümkün değil. Biz istiyoruz ki bu sorunları masada çözelim, bizi sendikacılığın gereği olan alanlara itmesinler” dedi.



‘Çalışma barışını tesis edecek bir teklif değil’

Kamuda ücret dengesinin bozulduğunu ve aynı işi yapan çalışanlar arasında farklılıklar oluştuğunu belirten Kahveci, “Bu farklılıkları toplu sözleşme masası gidermek zorunda. Gelen teklif, çalışma barışını tesis edecek, ücret adaletsizliğini ortadan kaldıracak nitelikte değildir” ifadelerini kullandı.



Sosyal haklar vurgusu

Kahveci, 2025 yılının “Aile Yılı” olduğunu hatırlatarak, aile yardımı, çocuk yardımı, kreş ücreti, bayram ikramiyesi, 3600 ek gösterge, yardımcı hizmetler sınıfına kadro ve vergi dilimleri gibi birçok konuda talepleri olduğunu söyledi. Bu taleplerin henüz müzakere edilmediğini belirten Kahveci, sürecin verimli geçirilmesi çağrısında bulundu.



‘Seyyanen zam ve refah payı şart’

Teklifte seyyanen zam bulunmadığını dile getiren Kahveci, “7 bin 500 lira taban aylığa yansıtılmak üzere seyyanen zam talebimiz var. Ayrıca yüzde 10’luk refah payının kalıcı hale getirilmesini istiyoruz. Enflasyona dayalı zam sistemi çalışanı her zaman kaybettirir. Hükümet geçmişte refah payı verdi, bunu sürdürebilir” dedi.



‘Bu masa bu şekilde devam etmez’

Kahveci, “İlla alanlarda olalım derdinde değiliz ama bu rakamlarla bu masa bu şekilde devam etmez. Bu şekilde sonuçlanırsa da bizim tarafımızdan kabul görmez” ifadelerini kullandı. Memura yapılacak ücret artışlarının enflasyonu artırmayacağını savunan Kahveci, “Verilecek her ücret artışı çarşıya, pazara can suyu olur. Kimse 55 bin lirayla geçinin diyemez” dedi.

