Hakkari Öğretmenevi’nde ilin sorunlarının ve yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantıya başkanlık eden Bakan Güler, kentte güvenlik, kalkınma ve “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



“Hakkari yıllarca terörün gölgesinde kaldı”

Hakkari’nin yıllarca terörün gölgesi altında kalarak gerçek potansiyelini gösteremediğini belirten Güler, “Kalkınmanın önündeki en büyük engel olan terör yalnızca fiziki değil, sosyoekonomik açıdan da halkımızı zorlamıştır. Ancak güvenlik güçlerimizin mücadelesi ve bölge halkının desteğiyle terörle mücadelede önemli başarılar elde edilmiştir” dedi.



“Terörsüz Türkiye” süreci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan “Terörsüz Türkiye” sürecinin, ülkenin tamamında kalıcı barış, huzur ve kardeşlik iklimi sağlamayı amaçladığını belirten Güler, “Bu tarihi kardeşlik projesi, 40 yılı aşkın süredir ülkemizin enerjisini tüketen en büyük sorunun çözümü demektir” ifadelerini kullandı.



Güler, terör örgütünün silah bırakma noktasına gelmesinin güvenlik güçlerinin fedakârlığı, bölge halkının dirayeti ve devletin kararlı duruşunun sonucu olduğunu söyledi.



“Türkler ve Kürtlerin birlikteliği barışın temel yapı taşı”

“Elden beri kardeş olan ve tarih boyunca omuz omuza yürüyen Türklerin ve Kürtlerin birlikteliği, bu coğrafyadaki barışın da temel yapı taşıdır” diyen Güler, terörün tamamen bitirilmesinin ardından ülke kaynaklarının kalkınma ve yatırımlara yönlendirileceğini ifade etti.



“Hakkari teröristlerin değil, turistlerin şehri olacak”

Bakan Güler, Hakkari’nin artık terörle değil, turizm, spor, tarım ve ticaretle anılması için çalıştıklarını belirterek, “Hakkari’nin mağaralarında teröristlerin değil turistlerin dolaştığı, yaylalarında mermi seslerinin değil festival coşkusunun yaşandığı bir şehir olması için gayret ediyoruz” dedi.



Hedeflerinin terörün tamamen gündemden çıkması, Hakkari’nin Türkiye’nin marka şehirlerinden biri haline gelmesi ve halkın refah seviyesinin yükselmesi olduğunu vurgulayan Güler, “Barış ve huzur iklimine hep birlikte sahip çıkmak en büyük görevimizdir” ifadesini kullandı.

Kaynak : PHA